亞洲新冠疫情相對於歐美來說算是逐漸趨緩，日本也將鬆綁入境限制，但日前公布的首波名單中卻未見台灣，對此，駐日代表謝長廷在臉書上提到，日本和台灣一樣還在研議中並沒有確定，並提出3個鬆綁標準。

謝長廷表示，目前世界疫情未平息，各國都在摸索研究，研究如何在忍受一定風險和經濟發展之間取得平衡，而各國評估鬆綁的標準有三項，第一是健康為原則，也就是「疫情控制和風險程度」；第二為雙邊平等互惠的原則，雙方是否願意相互鬆綁；第三就是急迫性、友好度以及副作用等考慮，也就是政治因素。

謝長廷說明，台灣防疫成功因此第一點應該不是問題，而第二點需要在國內建立共識，第三點則需要駐外單位爭取排除。但台灣對外國入境大多禁止，且要求居家檢疫14天，若國外對我們鬆綁，我們是否願意鬆綁或降低檢疫天數這是需要共識的。

謝長廷指出，但現在台灣積極推動國內旅遊消費，有人認為對外開放不是優先急迫的問題，尤其台灣50天的0本土成績亮眼，開放的壓力也相對增大，反而英美日在一定風險下鬆綁活動的壓力反而不大，所以這還需要專家學者與相關部會的評估才能做出決策。

(中時電子報)