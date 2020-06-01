台中市交通局長葉昭甫1日表示，為提升公共自行車建置效益，發揮轉乘最大功效，市府推動「iBike倍增計畫」，以「服務增加、費用不增」原則，預計達到總數600站為目標，並包含既有328站後續維護營運，預算編列5.15億元，預計執行7年。

市議員朱暖英、張廖乃綸指出，車站的接駁轉乘，除規畫自行開車前往搭捷運的民眾停車空間及計程車載客空間之外，最主要就是iBike及公車轉乘接駁，公車部分市府要盡快整合現有路線，並檢討是否有規畫新路線的必要。

交通局統計，去年iBike總租賃次數以台中火車站前後站加起來騎乘人數將近35萬人最多，豐原火車站近12萬人，可見iBike是很多民眾搭乘軌道運輸轉乘的重要工具。

此外，西屯區秋紅谷站、新光遠百站、市民廣場站、科博館站等重要商圈景點的iBike年度租借人數也都擠進前十名。

葉昭甫表示，未來iBike設站推動順序第一波將以各火車、捷運出入口站優先設置，再以方圓半徑1公里布設站點，陸續往外擴增，粗估有將近50個iBike站點將布設。

交通局說，iBike2.0版與台中既有iBike1.0版硬體不相容，兩種系統無法相互借還，考量市民租借公共自行車便利性及維持賃系統需正常運作，以既有iBike1.0系統繼續執行「iBike倍增計畫」。

(中時 )