金屬機殼廠可成（2474）近日遭多家外資券商降評，董事長洪水樹在剛出爐的致股東報告書中，強調金屬機殼中長期仍居主流地位，展望今年新冠肺炎疫情衝擊市場需求，可成將先穩定既有營運，再啟動成長動能。

可成將於6月30日召開股東常會，預計通過盈餘分配案，以及5,000萬股為上限的現金增資，或現增參與發行海外存託憑證。

可成董事長洪水樹在致股東報告書中表示，展望2020年，年初疫情雖然影響產銷計畫，讓今年度出現較大的不確定因子，但公司在現有的基礎上持續努力，先穩定既有營運，再啟動成長動能，有信心在未來數年，均可立足既有市場，並引進新的客戶與產品，藉此作為中長期的成長動能。

洪水樹指出，過去幾年全球手機品牌採用金屬邊框為主的機殼、搭配玻璃背蓋的外觀設計，成為市場推崇的設計，此種設計概念絲毫沒有降低金屬機殼的重要性，反而因為更輕薄、更高強度、更強功能、更高精密度的規格，使得金屬材料在機殼產業的地位更為強化。

可成去年營收達916億元，平均毛利率24％，稅後純益112.72億元，每股盈餘14.63元，較前一年度銳減60％，董事會已通過配息10元，以目前股價計算，隱含現金殖利率約4.5％。

(工商 )