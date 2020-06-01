彰化銀行積極擴增「台灣Pay」消費場域及搶攻行動支付商機，攜手知名連鎖餐飲品牌三商餐飲轄下7個品牌共同推展行動支付服務，舉辨「台灣Pay X 三商餐飲 美味33超絕Pay」滿額現折優惠活動，讓消費者可以體驗行動支付的便利，還能消費享回饋。

「台灣Pay X 三商餐飲 美味33超絕Pay」優惠活動，自2020年6月1日起至7月31日止，凡民眾於全台三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞7家品牌指定門市，結帳時使用參與「台灣Pay」金融機構的「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP，出示金融卡或信用卡付款條碼進行消費，每筆交易結帳金額滿200元以上即現折33元。限量優惠，用完為止。

彰銀指出，新冠肺炎的疫情嚴重打擊國內民生消費，為響應政府振興經濟，嘉惠民眾，特舉辦餐飲現折優惠活動，鼓勵民眾把手機變錢包，使用「台灣Pay」消費不用碰現金，既可省錢還能降低感染風險，安全又便利。

除了行動支付，彰銀也推出2020年必辦神卡「My樂現金回饋卡」，國內一般消費最高可享3％回饋，搭配「6Pay享6％，My樂94神」及「台灣Pay信用卡掃碼有購讚」登錄活動，最多可享14％回饋。如果再使用「彰銀錢包」綁定「My樂現金回饋卡」，於上述指定門市消費支付，總折扣最多可高達30.5％。

彰銀推展普惠金融不遺餘力，未來將持續與知名連鎖店家合作，希望可以吸引更多民眾使用「台灣Pay」，加速推展行動支付之應用。相關活動詳情請參考彰銀官方網站。

(工商 )