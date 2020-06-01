炎亞綸、唐綺陽、Sandy（吳姍儒）聯手主持公視新節目《36題愛上你》，邀來邵雨薇、梁正群當來賓。「星二代」梁正群被Sandy問：「有沒有恨過爸爸？」他坦言，「我覺得沒有到恨，但是討厭絕對有過。」提及父親梁修身在家買早餐的事，讓炎亞綸深有同感，數度激動落淚。

梁正群提及近來將與父親的關係、感情有計畫整理、書寫，認為自己至今不知道怎麼跟父親相處，「都這麼大了，為什麼一天到晚還是會跟父親吵架？」更無奈形容，「唯一能學到的方式，就是看他怎麼跟我爺爺相處」他一度還說：「我最近甚至覺得不想要小孩。」他每次跟父親生氣，心裡都很愧疚，「可是每次碰到他，還是會有情緒」。

邵雨薇（左〉、梁正群錄《36題愛上你》。（公視提供〉

梁正群分享近來跟梁修身同在家，爸爸買各式早餐，到了午餐時間還會看下梁正群吃了什麼，雖然理解這是父親表達關愛的方式，但他無來由覺得煩躁，怎麼都看爸爸不順眼，「他買早餐給我，我都會覺得煩。」而他這些話也讓炎亞綸心有同感，甚至激動落淚，「我爸以前也是買早餐給我，我也是覺得『你幹麻？我自己處理就好了』。」更紅著眼眶補充，「他買過好幾次早餐，我沒吃過一次」。

原來炎亞綸的父親是醫師，小時候不常待在家，「覺得父親的距離是有點遠的，然後又覺得我們不會相處、找不到方式相處」。同為星二代的Sandy也受影響，眼眶含淚說：「我覺得父親是我們這個時代共同的疼痛。」她形容，「就算父親很愛你、就算父親離你很近，他們也經過很長的路才有辦法學會當父親。」還說：「我們都渴望，可是我們也不知道怎麼表達我們的渴望。」一句話再度逼哭炎亞綸。

(中時 )