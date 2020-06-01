6月6日罷韓在即，而前北農總經理也出現在彰化火車站前，聲援罷韓活動，，呼籲高雄人返鄉投票。《破壞王衝康哥》反諷，吳音寧不出來講話，大家不會想起她，但現在罷免韓國瑜比甚麼都重要！

前北總經理吳音寧日前在臉書引用《北農風雲》，痛批韓國瑜，不過是個販賣黨國意識、封建保守、歧視多元價值、不尊重人、花天酒地、唬弄說大話、不負責任、好鬥、常說謊、又沒什麼知識的傢伙罷了。

吳音寧表示，她深刻體會，市政一旦被破壞，往往要花更久的時間，都不一定能夠回復。因此，為了讓高雄繼續往美好的方向前進，不要倒退嚕，煩請高雄的朋友們，6月6號，一起出來投下罷免的一票！

另根據《自由時報》報導，吳音寧30日也到彰化火車站聲援罷韓活動。

《破壞王衝康哥》臉書粉絲頁則指出，吳音寧不出來講話，大家不會想起她，不是真的忘記，只是懶得提起而已。《破壞王衝康哥》反諷，現在這些都不重要了，因為罷韓比甚麼都重要！

(中時電子報)