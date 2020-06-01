仲恩生醫科技公司財務部楊姓副理，因欠債、缺錢買股票，竟將公司帳戶當作自己的「小金庫」，7年下來業務侵占近3億元，又為了掩飾自己的罪行，與吳姓、游姓員工篡改銀行與公司帳戶往來歷史交易明細，士林地檢署日前偵結，依業務侵占、偽造文書和詐欺罪起訴楊女和2名員工。

仲恩生醫從事幹細胞研發，47歲楊女自2011年起擔任財務部副理，先利用製作薪資明細的機會虛列獎金詐取98萬元，發現公司年底才會核對帳務，可以利用保管公司大小章機會，動用公司名下2帳戶內的現金，當作炒股資金而不會被發現。

楊女自2011年起到2018年間，填寫存款憑條、匯款單，要求銀行匯入她指定的帳戶內，當公司需要資金時，楊女趕緊返還資金，週轉共2億9372萬餘元，其中差額共6716萬元尚未歸還。

2017年6月，仲恩公司新的財務副總要求楊女銀行歷史交易核對帳務，楊擔心上開詐欺公款犯行曝光，竟以電腦繪圖程式竄改交易內容，並剪裁銀行章戳圖檔，變造明細內容，企圖掩蓋犯罪事實，而吳姓、游姓員工配合楊女所為，觸犯偽造文書罪，楊女則依業務侵占、偽造文書等罪起訴，其中未返還的6716萬餘元宣告沒收。

(中時 )