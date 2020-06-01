衛福部長陳時中來台中行銷，與市長盧秀燕賣力拚經濟，稱讚台中安排很有效率。（盧金足攝）

「人氣王」衛福部長陳時中到台中市一中商圈行銷，人潮大暴滿。（盧金足攝）

「最強業配王」衛福部長陳時中到台中行銷，市長盧秀燕把握機會，規畫60組商圈業者與阿中部長合影，但市議員陳世凱1日質詢時，認為口號拚觀光，阿中部長變拍照人形立牌，市府表示，陳時中很滿意在短時間內幫助行銷多個商圈、旅宿、農會團體，稱讚很有效率的安排，市府也向陳時中致上誠摯謝意。

陳世凱表示，市長盧秀燕推出60組業者，讓阿中部長逐一幫忙喊讚，質疑淪為口號拚觀光，他即席詢問副市長陳子敬能記得幾個商圈口號，這樣的宣傳方式，是否達到行銷目的？

他表示，觀旅局認為有幾個商圈、喊多少口號不是重點說法令人納悶，如果該說法成立，市府行銷的行程，就不需要讓「阿中部長」當人形立牌一個一個喊口號。

陳世凱批評，將台中的商圈包裹式塞在一起喊口號的策略，是災難性的，市府對振興觀光的方式，不應該如此。

市府表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中旋風式在5月31日下午走訪台中，行銷農特產與商圈景點，行程安排事先都有跟部長辦公室說明內容。

新聞局強調，感謝陳時中肯定台中防疫工作，並為受疫情影響的台中產業鼓勵打氣，陳時中在宴請防疫人員餐會，也向市府人員表示，能在短時間內幫助行銷多個商圈、旅宿、農會團體是很有效率的安排，台中行拚經濟，與人氣王拍照的「影」響力驚人。

(中時 )