美盛旗下股票管理公司凱利投資日前舉行線上會議，凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze就美股下跌、經濟衰退、觸底和復甦之間的複雜市場變化發表看法。

凱利投資預測經濟衰退的「經濟衰退風險儀錶板」維持整體紅色訊號，持續顯示美國經濟衰退。兩項指標於月內轉差：零售銷售在三月份下跌8.7％，其後訊號由綠轉為紅；就業信心亦轉弱，由黃轉為紅。這些變化反映企業因疫情而停工，導致申領失業救濟金人數大幅上升，令消費力道明顯轉弱。

眾多小型企業在美國首現疫情之前已經受壓。在疫情爆發前，凱利投資經濟衰退風險儀錶板亮出黃色訊號，企業利潤指標則為紅色。自2019年7月以來，我們留意到不少中小企業的利潤率大幅下降，令這些企業無法應對人力成本提高和勞動力市場緊張，而在疫情打擊下，美國本土消費近乎停滯，也令其無法將經營成本轉嫁給消費者。

在美國出現本土疫情之前，美國的就業情況一直在惡化，而四月份相關數據更顯示，零售、旅遊和休閒等最受疫情影響企業均大規模裁員，即使許多不太受影響的公司亦裁減員工，反映出即使這些中小企業仍能生存，卻因利潤率嚴重受壓而放棄招聘。

我們因此預期，從今年起到2021年初，美國的失業率可能會一直保持在雙位數。同樣地，在勞動力市場萎靡的情況下，消費者支出將續見疲軟。

我們認為，今年將是美國經濟衰退的開始，而按以往衰退時間計算，一次衰退平均持續13個月，因此這次衰退有機會持續至明年，而美國第二季GDP料將大幅收縮42％，第三季情況或許更嚴重。由於有封鎖措施，美國及全球企業第二季獲利均受影響，下半年仍可能呈現疲弱。

政府政策方面，我們認為，美國進入負利率的機會甚微。雖然，若疫情持續令美國經濟陷入衰退，負利率政策將會是美國聯準會（Fed）的選項之一，不過因美國聯準會（Fed）仍有若干政策可考慮，因此離實行負利率仍有一大段距離。

美國有可能會面臨第二波疫情爆發，恐將打擊消費意願，阻礙經濟重啟，但我們認為再進行全國封鎖的機會不高。

我們對美國的流動性感到樂觀。不過，經濟要回復正常，更重要的是在疫苗或經驗證的病毒療法出現之前，盡量遏制第二波感染的影響。

另外，從大陸的早期數據看來，消費者仍遠離人群聚集的地方，而且不願面對面交易。而美國作為一個更倚重消費的經濟體，這種消費行為的轉變會帶來更大影響。即使美國聯準會（Fed）為中小企業提供更大流動性，消費者若仍不願外出消費，料將大大影響這些企業的生存空間。

市場走勢方面，我們認為美國市場由2010年開始，正處於長達20年的長期牛市當中。而在踏入第10年牛市之際，展望未來十年，我們料將見到標普500指數多次創下歷史新高。

全球經濟呈V型復甦的機會甚微，料會持續疲軟。凱利投資分析美國自1987年起過去七次大跌（即標普500指數跌幅達15％或以上）各行業的股票表現，發現科技、金融、工業及非必需性消費的復甦能力和表現皆較為理想。因此我們預期，當股市動盪完結後，上述類股的表現將領先其他行業。

此外，配息股票變得越來越有吸引力。目前，標普500指數的股票中，有69％的股息率高於30年期公債，對於負利率市場包括歐洲和日本的投資者而言，尤其具有吸引力。

(工商 )