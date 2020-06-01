中火拿民眾健康「超前部署」？中央信誓旦旦稱今年不缺電，但為何還打了一把恢復火力全開的鑰匙？中火燃煤使用量是中台灣環保重大爭議之一，除了環保團體緊盯，連地方政府也屢對中火開炮，現在台電以拚經濟之名，再度讓台中人陷於空汙隱憂，若台電在6月中旬重啟2、3號機組，中火大戰將再度上演。

中央出手阻擋台中市長盧秀燕捍衛空品的行動力，民眾看在眼裡的是這場「國家隊」打台中隊」的環保大戰，不滿「台中人難道是二等公民，呼吸權都被霸凌」，環保署淪為中火打手，台電以「依照未來供電情勢需要，盡早規畫準備，以因應全民夏季用電需求」，猶如火力全開的前奏響起。

連續兩周都有降雨，台中出現令人好心情的天空藍，空氣品質改善，連南投縣政府都「台中火力發電廠降低燃煤，南投埔里空品不良天數大幅改善」，中火去年底因超量用煤遭台中市府廢止兩部機組，此舉等同強迫減煤。

但台電在股東會公開宣示今年「供電穩定」之際，中火2日卻準備「非常低調」舉行地方說明會，未來是否火力全開，疑慮難釋疑，台電身為國營企業指標，應該省思如何回應民意，既是說明會，開大門走大路，廣邀環團、學者，地方政府也能參與說明，否則說而不明，徒招來地方罵聲。

台中市與空汙長期抗戰，前台中市長林佳龍在2016年任內通過《台中市管制生煤自治條》時曾痛批「台電的歲收300億元上繳中央，汙染卻留在地方」，要求台電善盡社會責任，在該自條例公布日起4年內，須減少中火40％生煤使用量。

接任的市長盧秀燕，以林佳龍推動的法規，要求中火落實減煤，最後以中火燃煤超量，祭出直接廢掉中火10部發電機組中最老舊的2部鐵腕，盧以台中市兩百八十多萬民意當後盾，但理應維護環境的環保署，使出發函撤銷台中市政府的廢證處分手段。

中央出手阻擋台中市捍衛空品的行動力，民眾看在眼裡的是這場「國家隊」打「台中隊」的環保大戰，不只遭質疑環保署變「環境破壞署」，行政院出手宣布《台中市管制生煤自治條例》部分條文無效，是否打臉推動該條例的林佳龍成為熱議。

中火是全國最大發電廠，近期在市府團隊努力督促下，中火減煤已見成效，空品也較往年改善，中央應正視中部民眾健康，若未來中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳汙名，盧秀燕擁有280多萬民意堅強後盾，中央漠視中台灣民眾健康，不要輕忽民意反撲的力量。

(中時 )