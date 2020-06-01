威力彩連31摃 今晚頭獎上看6.1億元 20:562020/06/01 中時電子報 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚頭獎上看6.1億元，吸引買氣。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩創下連31摃紀錄，預估6月1日開獎的威力彩頭獎上看6.1億元。據台彩統計，威力彩史上最長連摃期數是2018年連47摃。今晚威力彩開獎獎號是：第一區為01、04、13、19、21、25， 第二區為08。 (中時電子報) #威力彩 #今晚 #頭獎 #紀錄 #開獎 #連摃 也許您會感興趣 推薦閱讀 台彩端午加碼7億 創歷年新高 04:102020/05/28 財經焦點 搞丟中600萬頭獎彩券 他欲調監視器台彩這樣回 15:442020/05/28 生活 威盛推AI新品 雙向行車紀錄器問世 18:412020/05/28 財經 月底了做個發財夢！ 威力彩5.8億頭獎號出爐 20:542020/05/28 財經 林德宇批市府協拍網獨缺大里景點介紹 新聞局：網站部分將再加強 23:432020/05/28 生活 中油抽加油金 20萬頭獎係金A 04:102020/05/29 財經焦點 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 18:592020/05/30 生活 中職》「好像破紀錄了！」王威晨主動要回50安球 21:222020/05/30 體育 台彩端午節加碼就從今日起 新刮刮樂─「金好中」中獎率逾50％ 12:392020/06/01 財經 威力彩頭獎飆6.1億 4星座財運旺 18:062020/06/01 生活 財經熱門新聞 大陸中科院碳基半導體 突破3奈米 - 財經 比5奈米狂！台積電大客戶討武器 有望甩開英特爾 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 不只美陸戰火！本周美股還有3大未爆彈 - 財經 川普謀殺香港！爆資金大逃亡 這國躺著賺！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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