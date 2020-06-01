威力彩創下連31摃紀錄，預估6月1日開獎的威力彩頭獎上看6.1億元。據台彩統計，威力彩史上最長連摃期數是2018年連47摃。今晚威力彩開獎獎號是：第一區為01、04、13、19、21、25， 第二區為08。

(中時電子報)