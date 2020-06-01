韓國國防採購計劃管理局（DAPA）發布神盾艦設計招標書，網羅韓國各造船公司來設計一本土神盾驅逐艦，稱為KDDX計畫，排水量預計6000噸級。

防衛世界(Defense World)報導，雖然韓國海軍目前有3艘以美軍伯克級(Arleigh Burke class)為基礎的「世宗大王級」，但是數量不夠，因此首爾提出了自行設計的6000噸級神盾驅逐艦來擴充艦隊實力。目前韓國最大的兩家造船商：大宇造船海洋工程（DSME），和現代重工（HHI）已展開競爭，設計期限在2023年，而施工截止日期則是2024年。

大宇造船提出的驅逐艦造型。(圖/globalsecurity)

大宇在2019年的海事裝備展上，曾經展示他們內部的未來軍艦設計，是一種155公尺長、18公尺寛，吃水9.5公尺，排水量8000噸的驅逐艦，塔型船桅與雷達系統整合在一起。武裝具有64具垂直發射單元，以及16枚反艦飛彈。

至於現代重工，他們提出的驅逐艦構想，有個獨特的穿浪型艦首。

上週，DAPA剛批准了一項2.835億美元的計劃，以開發一種本土的近迫武器系統（CIWS），與KDDX驅逐艦研發案也有關連。

2020年3月，美國通用電氣公司與韓華航太公司( Hanwha Aerospace)，簽署了諒解備忘錄（MOU），主要是合作研發新型電力推進系統，不管未來KDDX是哪一家公司得標，動力部分已經有了著落。

(中時電子報)