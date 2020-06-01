自從聯準會表態力挺，於債市大舉購債後，根據理柏統計，本季以來（3月31日至5月25日）投資美元債券為主的境外基金報酬率全數翻正。

法盛-盧米斯賽勒斯債券團隊指出，央行的寬鬆政策支持固定收益市場的流動性，但仍面臨挑戰。團隊預期接下來「折翼天使（由投資等級債被降評至高收益債券）」的規模將大幅增加，有多達6,800億美元是有中度或高度風險會成為折翼天使，債市走向將呈現分歧，已建置完備信評機制的操盤團隊，能因洞燭先機，在市場陷於混亂時勝出。

聯準會等全球央行推出史無前例的寬鬆貨幣方案，有助於激勵市場信心，並讓部分流動性挹注到核心債券市場。但盧米斯賽勒斯債券團隊認為，不見得每個符合條件的企業都能撐得下去，最壞情形下，未來高收債違約率可能達到10％到14％，尤其若油價持續低於每桶30美元的話。

折翼天使數量預期仍將大幅攀升。今年以來，信評機構穆迪已降評800億美元的投資級債券，惠譽降評1,800億美元，自有獨立信評機制的法盛-盧米斯賽勒斯債券團隊則自今年起共已降評2,000億美元，並預期被降評的債券規模將成長到6,800億美元，約莫等於現今所有高收益債券的一半規模。

面對令人咋舌的數字，研究範圍涵蓋2,000餘檔債券的法盛-盧米斯賽勒斯債券團隊卻表明「相當興奮」，對於他們而言，「此時是令人驚嘆的狩獵場。」因為該團隊擅於市場發生危機時入場挖寶，例如2015年能源危機時買進能源高收益債，或是2012年歐債危機時，買入葡、義、西等國電信債，這類標的於市場恐慌情緒削減後，市場價格皆隨即反彈。

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）從去年起即致力維持投組的高流動性，因此，當今年疫情引發市場危機時，基金反成為市場「流動性的提供者」。

被華爾街日報等國際媒體稱為「債市天王」的法盛-盧米斯賽勒斯債券基金經理人丹·法斯（Dan Fuss）於近期表示，團隊於疫情期間陸續買進折翼天使債券，根據以往經驗，折翼天使有潛力在未來出現一波反彈。

盧米斯賽勒斯團隊強調，衰退後的市場反彈對於長期報酬率表現極為關鍵，投資人不妨於此時分批布局，做為核心配置，掌握長線回報。

(工商 )