美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察暴力執法死亡事件，在境內掀起大規模抗議示威。隨後加拿大、英國、德國等地相繼出現類似的聲援活動，31日有數百名巴西民眾也走上街頭，抗議國內發生的黑人男孩遭警察擊斃事件。

美聯社報導，當地時間31日，數百人聚集在巴西里約熱內盧的州政府前，抗議巴西警方此前對一名14歲黑人男孩執法過當。活動發生在全美示威爆發之際，因此，當地示威者也同聲高呼「我無法呼吸！」、「黑人的命也是命！」。在警察使用催淚瓦斯驅趕人群後，抗議活動被迫中斷。

報導指出，不久前，巴西也曾發生過一件類似悲劇，事件發生在當地一處貧民窟。5月18日，1名14歲黑人男孩平托（Joao Pedro Pinto）被闖入家中的警察擊斃，隨後還被報告失蹤，他的家人則在第2天才得知他已不幸死亡的消息。

此事與佛洛伊德之死一樣，激怒了巴西的民眾。他們呼籲結束警察在貧民窟的行動。事實上，過往巴西警察的執法行動就一直備受關註，據統計，2019年，全國有1546人被警方殺害，這是1998年以來的最高數據，其中大部分發生在貧民區。

(中時 )