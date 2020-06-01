雲林縣北港鎮朝天宮配合雲林縣政府6月1日全面解禁，1日起不再強制信眾入廟量體溫、戴口罩，但仍提醒大家最好保持社交距離，7日將再視中央流行疫情指揮中心的擴大鬆綁生活防疫規範，做進一步的因應。

北港朝天宮因被列為警示景點，4月6日起加強各種防疫工作，包括在廟埕設置龍門與虎門管制人流進出、入廟必需戴口罩、量額溫、酒精消毒，經過近2個月，1日以宣導方式取代強制防疫，但仍有不少信眾自發戴口罩入廟。

廟方說，最近連續多日無本土確診病例，讓國人安心不少，因此又出現少數搭乘遊覽車的進香團，不過大家都很謹慎，每輛遊覽車只乘坐20人左右，並自行準備便當，顯示國人已把防疫工作當成是1種全民運動。

廟方指出，朝天宮屬於半開式空間，各神殿通風良好，因此大家都比較放心，若有進香團來訪，廟方人員也會提醒不要過於聚集、保持適當的距離，若無意外，預計本月7日將撤除龍門與虎門的進出人流管制。

(中時 )