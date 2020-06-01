據陸媒報導，大陸新疆維吾爾自治區政府副主任任華因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。不過報導中並無透露更多細節，確切違紀事項仍不得而知。

據公開資料顯示，任華是漢族、性別為女性，於1964年3月生，山東煙台人，在1984年加入中國共產黨，新疆大學中文系漢語言文學學士畢業。他畢業後在新疆維吾爾自治區黨委辦公廳秘書處擔任幹部，接連擔任過訊息處幹事、副主任科員以及主任科員、副處長、處長。

任華並在2006年後接連擔任新疆維吾爾自治區烏魯木齊市委常委、宣傳部部長社科聯主席，並在2010年取得新疆財經大學工商管理碩士學位，在自治區文化廳內轉任多個要職後，於2018年1月升任新疆維吾爾自治區政府副主席。

而她最後一次曝光，是在上月18日出席當地記者會，談論食品安全相關問題。關於任華涉嫌違紀的報導目前篇幅都相當少，不少大陸網友認為「字數越少，問題通常越大」。

(中時 )