美國一名黑人被警察暴力執法致死，引發抗議遊行。有關美國官員指大陸媒體對美國局勢幸災樂禍；還有社交媒體將「美國」局勢和「香港」局勢做比較。大陸外交部發言人趙立堅表示，美方有關的分析是毫無根據的，陸方不干涉別國內政，陸方是有是非觀念的，我們反對一切形式的暴力違法行為，也希望美方應正視國內存在的種族歧視問題。

趙立堅表示，「美國抗議」活動與「香港抗議」活動，這兩者起因完全不同。在香港修例風波中，內外敵對勢力肆無忌憚地進行各種分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動，「港獨」和黑色暴力活動是嚴重危害國家安全的行為。而美國發生的抗議活動的起因，美國媒體已經報道的非常充分了。

趙立堅表示，為什麽美方將香港的所謂「港獨」和黑色暴力分子美化為「英雄」，而將美國國內抗議種族歧視的民眾稱之為「暴徒」？為什麽美方對香港警察克制文明執法橫加指責，卻對國內抗議者威脅開槍射擊，甚至動用國民警衛隊？美方的做法是最典型的「世界馳名雙重標準」，這背後反映出的問題是值得人們深思和警惕的。

(中時 )