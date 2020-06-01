MSCI季度調整於29日盤後生效，台股在此次MSCI季度調整再遭調降權重，導致外資調節水位。根據彭博統計外資資金流向，新興亞股前周（5月25日至5月29日）共吸金1.1億美元，以印度逆轉流出轉為吸金8.7億美元居冠，台股與南韓雙雙進入第四周連續流出，台股上周遭賣3.3億美元、南韓流出4.7億美元。統計整個5月，外資流出新興亞股金額為74.1億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，除了MSCI季度調整之外，港版國安法也使外資持續賣出。然而，在美股29日表現不俗激勵下，台股1日開高，終場大漲逾百點，收在11,079點，收復「萬一」關卡。展望後市，短線MSCI賣壓應已告一段落，而香港國安法尚未確定實施時點，多頭信心可望延續，靜待解封後的經濟重啟。

針對疫情部份，周俊宏指出，目前新增病例主要以美國、巴西、俄羅斯、印度等較多，不過中、韓也有爆發第二波的傾向，接下來須持續觀察各國解封情形。若真正解封，經濟有望重返復甦軌道，而全球在家工作趨勢持續鮮明，筆電、伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

除防疫相關類股外，後疫情時代中美博弈也可能成重要議題。周俊宏分析，根據美國商務部新規定，各國採用美國科技、賣給華為的半導體產品，一律須取得美國政府許可，這遠比過去的「美國技術含量15％」以上才受限，更為嚴苛，相關替代供應鏈表現可期。

最後，本月美國聯準會（Fed）將舉行FOMC會議，根據FedWatch預期，本次利率將維持不變，且Fed第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯上周受訪時表示，美國經濟可能在5月或6月觸底，下半年很有可能出現強勁復甦，同時認真考慮對公債設定特定殖利率目標，以確保借貸成本維持在谷底。

周俊宏認為，在資金相對寬鬆的環境下，台股區間震盪格局不變，此時選股將重於選市，建議投資人鎖定長期趨勢布局。

(工商 )