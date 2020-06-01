中國在工業製造上出現連續兩個月的擴張，不但讓市場對中國經濟的展望重現樂觀訊號，更因此投射到對全球經濟復甦的預期上。統計數據顯示，在中國兩會之後，外資回流中國股市的速度出現回溫，且儘管中美兩國之間紛爭不斷，但中國製造業連續兩個月擴張，也讓亞股在上周出現許久不見的全面翻紅。

根據統計，上周外資對中國A股淨流入21.35億美元，這是自3月27日全球市場落底以來，外資連續第十周買超中國股市，可見儘管中國第一季的經濟數據創下有史以來的最差表現，但資本市場已率先反應對中國經濟復甦的期待。

另外，印度股市的買超也再度擴大到單周8億美元的水準，並同時刺激印度股市單周上漲超過5％，漲幅居亞股之冠。再者，泰國與印尼這兩大東南亞新興經濟體的股市，也出現自疫情爆發以來首次外資同時淨流入的現象，顯示中國本土製造業的復甦，也讓中國製造外溢對象的股市同步受惠。

較特別的是台灣與韓國。這兩地的股市在上周雖然遭到外資淨流出，但股市指數卻分別上漲1.21％與3.01％。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，過去這段期間以來，集團一直主張儘管新冠疫情對全球經濟造成重大打擊，但對於長線投資主題的信心卻較過去更堅定，且這樣的趨勢將不分國界。最新的美銀美林全球經理人調查報告已經指出，在所有的景氣循環類股中，只有科技產業受到經理人願意加碼的青睞，而其他經理人較看好的產業，不外乎就是健康醫療、電信與公用事業等防禦型產業。換句話說，經理人現在的風險偏好尚未恢復，除非二次感染的機率完全消除，否則全球經理人多還是會有較高的風險意識，以漸進式的方式補強投資部位。

林雅慧指出，中國製造業的復甦，也反映在全球基礎原物料的先行指標：銅的價格上。中國4月工業增加值年增率達3.9％，為疫情爆發以來首度回正，官方製造業PMI也連續2個月重返50之上的擴張水準，官方也持續推動刺激措施及基礎建設支出，使得銅價來到3個月新高，而全球礦業股票受惠於此漲勢強勁，並同步反映在巴西的股市與匯市上。

儘管現階段中國、美國兩國在各領域內均趨向高度對峙，且預期在年底美國總統大選前，兩國的對利與衝突都將會是干擾市場的一大變數，但若純粹回歸A股本身，可發現中國奠基於自身廣大消費市場的需求，在財富升級與技術革新等高成長潛力趨勢不變的態勢下，相關受惠於長期增長題材的產業，如新型態消費、軟體、數據與雲端、健康醫療等，未來的表現相對樂觀。

摩根中國A股策略產品經理張致寧表示，A股今年以來的分類指數走勢觀察，滬深300醫藥衛生指數今年漲幅15.80％，滬深300主要消費指數上漲10.69％、滬深300信息技術指數上漲7.85％，相較於其他傳統A股當中的藍籌股，這些產業今年的能見度相對較高，這些不但代表A股當中長線投資主題的機會，也代表著在資產管理上，主動式管理有其優勢。

林雅慧指出，雖然金融市場的樂觀表現遠優於實體經濟，但全球政府仍在維持社交距離政策，歐美市場的零售銷費信心也尚未恢復，所以經理人目前仍維持謹慎布局的心態，在新藥疫苗尚未開發出來之前，任何的新聞事件都會對市場造成重大影響，建議投資人在這段期間還是維持多元化資產布局的策略，透過多元債券與高股息股票，優先掌握金融市場的收益機會。

(工商 )