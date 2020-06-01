新冠疫情不僅讓中美關係惡化，也讓保護主義更加盛行，病毒帶來的最大改變之一便是加深了全球地緣政治風險，拖累全球投資市場，景順投信表示，未來地緣政治風險將成為新常態，具抗震體質的高評級債券，可望持續受投資人青睞。

不只負利率，還有負油價。受新冠疫情影響，全球經濟活動停擺、原油需求大幅下滑，在石油輸出國組織OPEC成員國沙烏地阿拉伯與非成員國俄羅斯各懷鬼胎下，國際油價大幅波動，之後更是出現史上首見的負油價。

景順投信表示，地緣政治不穩造成油價動盪，進而影響全球經濟，因此具備「高評級」特色的投資等級企業債券，自然成為市場搶手貨。

這樣的趨勢，也反映在最近幾年投資等級債券以及高收益債券基金規模上，根據晨星資料統計，從2009年底至2019年12月，全球投資等級債基金（美元）規模增幅達689％，遠勝於全球高收益債券基金（美元）的313％，顯示投資人投資在追求收益之餘，更注重品質，對於具有信評優勢的高評級債券需求強烈，顯示市場高度震盪之際，高信評的投資等級企業債券已成為不可或缺的資產配置。

景順環球高評級企業債券基金採用「領好息」、「評級佳」、「全球選債」的三大原則，囊括250家以上的發債企業與600檔企業債券，聚焦於優質發債企業，平均信評為BBB+等級，透過跨區跨界全球選債，達到抗震的效果，實現一致、穩定的投資成果。

景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man認為，隨著投資人避險情緒升高，投資等級企業債券能提供信用品質較高的保證，債息也較成熟國家公債更有吸引力的特性，其市場需求將有增無減。

(工商 )