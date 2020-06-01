（「109年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」記者會大合照，教育部體育署署長高俊雄（二排右5）、中華棒協副理事長林華韋（二排右4）、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（二排左4）、華南銀行副董事長林知延（二排左3）、華南永昌證券代理董事長羅寶珠（二排右3）、華南產險董事長凃志佶（二排左2）、中華棒協秘書長林宗成（二排右2）、賽事宣傳大使黃天賜（二排左1）與林詔恩（二排右1）。圖／華南金控提供）

「109年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」將分別於6/6～6/14在臺南亞太國際棒球訓練中心及6/11～6/21在新北市三重棒球場舉行，冠軍隊伍將獲得中華隊組訓權，分別參加在臺南舉行的「2020年第十一屆BFA U12亞洲盃少棒錦標賽」及在墨西哥舉行的「2020年第五屆 WBSC U15 世界盃青少棒錦標賽」。

6月1日，教育部體育署署長高俊雄、中華棒協副理事長林華韋、中華棒協秘書長林宗成、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、華南銀行副董事長林知延、華南永昌證券代理董事長羅寶珠及華南產險董事長凃志佶共同宣布「109年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」正式啟動，歡迎國人利用電視及網路直播方式，為每位小將加油及支持。

張雲鵬表示，華南金融集團自2007年起與中華棒協合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，迄今邁入第14年，包含贊助舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，遴選最優秀的國家代表隊，每年也贊助在國內舉辦的國際棒球賽事，並支持國家代表隊參賽經費。此外，更深入全臺各地舉辦多場基層棒球訓練營，捐助經費及球具給當地學校的少棒、青少棒球隊。

今年，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全球多數的運動賽事都被迫取消，但臺灣因為各項防疫措施的超前部署準備，以及在全國上下一心的努力之下，防疫工作十分成功，不僅受到全球一致肯定，也讓各級棒球及職棒賽事都能持續進行。

張雲鵬特別感謝教育部體育署的指導及中華棒協完善的規劃，讓今年的「華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」能夠順利舉辦，讓華南金融集團能夠持續守護每一位熱愛棒球的孩子，也從中遴選出最優秀的國家代表隊，代表我國出戰今年的亞洲盃少棒及世界盃青少棒錦標賽。同時也宣布華南金融集團將再次贊助今年在臺舉辦的亞洲盃少棒錦標賽，協助中華小將為國家爭取最高榮耀，並藉由參與國內外賽事而淬煉成為「臺灣之光」。

本次賽事八強戰起即由緯來電視網提供比賽製播服務，轉播日期分別為：少棒6/11～14、青少棒6/18～21，除了有線電視可於緯來體育台收視，MOD用戶亦可於智林體育台、愛爾達電視等頻道觀看球賽轉播，此外也增加LINE TODAY、YAHOO!運動、twitch等收視平台，滿足行動裝置收視需求，詳細資訊可至「華南金控盃棒球錦標賽」Facebook粉絲專頁查詢。

「華南金控盃棒球錦標賽」Facebook粉絲專頁也將持續推出系列抽獎活動，歡迎球迷及觀眾朋友鎖定，於直播動態留言預測獲勝隊伍，即有機會獲得便利商店禮券，冠軍戰更將抽出Apple AirPods好禮。歡迎球迷朋友「觀看轉播、防疫挺棒」，一起為選手們加油。

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