針對大陸等其他國家半導體產業近年來高速發展來勢洶洶，美國半導體產業正積極遊說政府砸重資扶植本土半導體產業，其中50億美元鎖定資助英特爾興建一座晶片廠，以維持美國在半導體市場的優勢。

美國半導體產業協會（SIA）向政府所提出的半導體產業扶植方案總規模達370億美元，資金主要用於興建晶片廠、獎勵州政府吸引半導體投資與投入半導體的研發。

SIA建議，聯邦政府應提撥50億美元的補助款，與民間部門合作興建一座新的晶片廠，計畫雖未點名任何廠商，但部份產業與政府人士認為以英特爾的可能性最大。

產業提出的建議正值川普政府與國會正尋求處理兩大棘手問題，一是降低美國科技產品對亞洲的依賴，另一個是抗衡大陸。在全球爆發新冠肺炎疫情後，更加凸顯美國內部在這方面的疑慮，並引發在鼓勵創新方面政府應該扮演何種角色的討論。

美國產業智庫資訊科技暨創新協會會長艾金森（Robert Atkinson）指出，美國與大陸緊張關係加劇「已讓市場風向吹向接受一個全國性的產業策略，以前大家談論的是保護鋼鐵業，現在則是多多協助新興產業，也就是先進科技。」

事實上，在力保科技業優勢方面，美國國會也有多項提案，由民主黨籍少數黨領袖舒莫（Chuck Schumer）為首的美國參院跨黨派小組已聯合提出一個規模1,100億美元的擴大科技支出草案，其中就包括半導體的研發。另外，參議員卡頓（Tom Cotton）也在規畫另一個相關法案，其中部份內容與SIA的提案相同。

此外，代表晶片製造設備廠的國際半導體產業協會（SEMI）近幾個月來則呼籲美國政府對購買半導體設備提供投資稅負抵減的獎勵，SEMI總裁暨執行長馬諾查（Ajit Manocha）表示，「該項獎勵將是其他所有相關方案的強大基礎，有助於縮減投資成本差距。」

(工商 )