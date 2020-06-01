印度媒體報導中印邊界拉達地區雙方守軍發生衝突

近日曾的大陸與印度邊境對峙持續，在印軍公布一則解放軍被扣押視頻在網上掀起軒然大波後，大陸也不甘示弱在網上傳出印軍被打傷與扣留的照片，圖中顯示有5名印軍被俘，其中1人頭破血流衣服沾滿血跡。媒體分析認為，公布這些照片可能是為抵銷先前一名解放軍被捕視頻的影響。

據《多維新聞》指出，近日大陸與印度在爭議性邊境西段的班公錯是這次雙方守軍相互較量的場所。日前印度方面傳出一則印軍扣押一名解放軍的視頻，視頻中解放軍被毆打的頭破血流，大陸網民轉發視頻後引起不少網友「群情激憤」。不數日，大陸網路隨即也出現一張印軍被打傷的照片，可能試圖藉此平息網友們的怒氣與對解放軍形象造成的負面影響。

印軍所傳出的一名解放軍被俘視頻，在網上傳開後，引起大陸網民群情激憤。圖為該視頻截圖。（圖／微博截圖）

報導說，這張印軍被俘的照片於5月31日發表於擁有高達600萬粉絲的大陸軍事網紅「柯洛廖夫」的微博上，照片顯示，至少有5名印軍躺在地上，其中1人被打的頭破血流，衣服沾滿血跡，表情似乎很痛苦，另有2人則被綑綁。他們旁邊有數名解放軍士兵，其中至少有4人手持疑似鋼管的長棍。

此外，現場還有2名解放軍戴著口罩，因此照片被認為是近期事件發生時所拍攝的影像。微博上網友的討論中也認為應該就是近期在中印邊境雙方守軍相互對峙並發生互毆衝突的結果。網紅科洛廖夫也稱，「這就對了，不能讓印度人單方面擾亂視聽......」。

中印邊境上發生兩軍互毆事件後，邊境駐軍雙方正在進行交涉。（圖／微博截圖）

報導說，對於印軍被解放軍打傷，印度媒體也有報導佐證。印媒指出，在近期的班公錯的對峙衝突事件中，印軍共有72人被毆打受傷，其中一些人傷勢嚴重，被送往拉達克的列城醫院，甚至是昌迪-曼迪爾和德里等地的醫院。

雖然中印邊境的對峙仍在進行，但大陸外交部和國防部都在近期表示，「當前局勢總體是穩定的、可控的」。但實際上，中印兩軍暗中都在後方調兵遣將，從前線的對峙轉為兩軍整體較量。

報導分析稱，近年來解放軍在青藏高原方向加大投入武器裝備，包括ZTQ15式輕型坦克、PLC-181型車載155毫米榴彈炮，以及其他重型裝備，其火力均有大幅提升。不過印方也在強化其山地打擊能力，不僅重新組建山地打擊部隊，還由美國購入CH-47契努克重型運輸直升機、阿帕契武裝直升機、C-17重型運輸機等武器裝備，實力不可小覷。

大陸與印度媒體都互相認為對方藉拉高邊境對峙與衝突來轉移內部矛盾，甚至印方可能看準大陸正遭遇來自美國的圍堵和台灣民進黨不斷借機謀獨的機會，進而採取推進蠶食政策。不過由於雙方都是擁核國家，發生兩國網友所謂的「全面開戰」可能性很小，但小規模的衝突很可能會上演。

(中時電子報)