大陸科學院院士包為民表示，今年7至8月，大陸將用新一代火箭中體積最大的長征5號火箭發射火星探測車，開啟大陸火星地表探測任務。火星探測車發射升空後，將於明年2月抵達火星附近，然後再經過火星引力捕捉抵達火星。火星車將在火星停留90個火星日。

火星日，指的是火星太陽日，即火星上一個晝夜時間，火星一個太陽日平均比地球長近2.7％，為24小時39分35.24409秒。

央視新聞報導，包為民指出，這項任務將採用新一代推力最大的長征五號火箭發射，火星探測器進入太空後，將於2021年2月進入火星的引力場，再經由火星引力捕獲抵達火星。探測器在長途飛行後，如何成功被火星的引力場捕獲是任務的關鍵。

包為民表示，如果捕獲失敗，探測器將與火星擦肩而過。若捕獲成功，經過多次調整就可進入軌道，先進行環繞探測。他指出，火星探測器在到達環繞火星軌道後，下一步就是降落火星表面，降落過程大概7至8分鐘，安全著陸也是任務關鍵。

報導指出，探測火星要選擇與地球較接近的時機，兩者最接近時約5500萬公里，但這樣的機會每26個月才有一次。根據先前計畫，大陸首次火星探測任務選擇今年實施。

(中時 )