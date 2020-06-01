（取自破壞王衝康哥）

國立交通大學學生會在4、5日針對設籍高雄的學生，推出「返鄉陪媽媽專車＆車票現金補助」，時間恰在6日高雄市長韓國瑜罷免投票日前夕。網友譏諷，高雄孩子最孝順，需要在罷韓前回家陪媽媽！

根據交大學生聯合會臉書，6/4(四) 15:30、6/5(五）連開2班「陪媽媽專車」，僅限設籍於高雄的同學搭乘，搭車時須出示學生證+身分證，發車後直達高雄車站！！重點是「免費」！

交大學生聯合會臉書呼籲，一同倡議三不五時、愛要及時、開口說愛、讓愛遠傳，不分年級年齡，讓同學都能多回家陪家人！

不過此舉被蔡正元大酸「厲害了，我的交大！」蔡政也質疑，學生會這些錢那裡來？為什麼只有設籍高雄才補助？為什麼陪媽媽只能去高雄？假陪媽媽、真罷韓。原來交大的教育方針，是如何編造謊言。

網友也諷刺，高雄孩子最孝順，需要在罷韓前回家陪媽媽！其他縣市孩子請自立自強！

(中時電子報)