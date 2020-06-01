第一銀行iLEO以年輕人為核心，為真正滿足年輕世代的金融需求，與時俱進導入Design Thinking及敏捷式開發，並針對亮點功能申請專利保護。

第一銀行邀請大家親身體驗剛滿週年的iLEO APP創新金融服務，即日起至6月30日止，首次下載行動銀行APP並登入啟用可立即抽多項大獎，包含5支iPhone 11 Pro Max（512G）、50份家樂福5,000元電子禮物卡等多重好禮，獎品總價值逾50萬元。

第一銀行iLEO「滑滑轉帳」首創利用拖曳圖示技術進行非約定常用帳戶轉帳，結合年輕客群滑手機的使用習慣，大幅趣味化客戶的轉帳體驗，已於去年4月獲得「新型專利」肯定，另滑滑轉帳主要操作介面具特殊性，為保護其視覺感受，近期獲得電腦圖形化使用者介面（GUI）的「設計專利」。

此外，iLEO「臉書轉帳」首創利用臉書帳號（包含大頭照）連結客戶自身及收款人帳號，以利付款人辨識收款人，無須記憶收款人帳號即可輕鬆完成轉帳，讓操作變得更加直覺、快速、新潮，由於其獨特新穎性，已於去年6月獲得「新型專利」殊榮。

為歡慶iLEO滿週年，第一銀行特別舉辦各式活動大方回饋客戶，例如「iLEO好友推薦，揪伙賺一波」數位帳戶MGM活動大獲好評，再增加三萬個名額，延長舉辦至今年底；為回饋學生客群，舉辦「iLEO學園季」，即日起線上開戶並完成指定任務，小粉獅就送你獎學金。

第一銀行迅速完善iLEO相關產品，舉凡數位帳戶、外匯、基金、信用卡及信貸，提供客戶一站式的創新金融服務，業界首創「星座投資術」，結合第一銀行數據計算，不同星座投資勝率一目了然，透過排名了解星座投資高手，並可一窺常勝軍獲利的五大投資標的，提供客戶投資參考。

「e-First智能理財」透過資產配置智能化，並定期平衡投資目標，為客戶打造專屬投資策略。

此外，「iLEO大小桶金」同時滿足3至300萬元的融資需求，適合無論是購物、旅遊，或甚至結婚、創業，全程線上快速申請與對保，資金融通就在彈指之間。

(工商 )