「亞洲萬里通」2020寶島闖起來。只要3個月你也可以成為「哩程大富翁」。不同往年，今年祭出更多優惠亮點，只需於活動期間內（2020/6/1～8/31），連闖三關，「20,000里數大獎得主」可能就是你。

第一關「大地主94狂」，最低至4個夥伴闖關賺里即享1,000里回饋、最高至15個夥伴闖關就送5,000里。今年加碼第二關「機會命運獎」，凡至9個夥伴闖關，即可抽「旅遊獎勵五折優惠代碼」、至15個夥伴闖關，則有機會抽中5,000里數大獎。第三關「蓋厝搶賺里」能力者挑戰賽，3個月內累積里數達指定門檻，最高再享10,000里數回饋。獎項最高達20,000里數，比過去三年還澎派。

自2017年起，「亞洲萬里通」年度促銷大檔，儼然已成為哩程界周年慶，每年帶動上萬會員投入闖關活動，橫跨金融、零售、旅遊、餐飲等產業夥伴，為上半年市場注入一波重要買氣。只要把握年度促銷，就有機會省去高達50萬元的刷卡金，直接賺進20,000里數高額回饋。

以2019年檔期為例，促銷期間即帶動會員交易筆數、交易會員數雙雙達兩位數字成長；而餐飲交易筆數與會員數，更一度成長近400％，成為闖關大熱門，顯見年度促銷大檔號召力，成功帶領更多民眾投入多元集哩市場，累積哩程不用搭飛機，在台灣闖關就可以。

勇闖寶島第一關祭出超值優惠，鼓勵會員多元管道賺取「亞洲萬里通」里數。可善用金融或零售夥伴，讓會員不用出門就能集哩，如國泰世華亞洲萬里通聯名卡、13家信用卡紅利轉點、LINE Points、OPENPOINTS、HAPPY GO、樂天點數等。

此外，平日用餐、台灣大車隊55688 APP叫車、EZ訂買電影票、Niceday玩體驗購買親子行程、豪華露營、舒壓按摩、廚藝教室等手作課程，甚至於旅遊夥伴AsiaYo預訂台灣民宿、或至Klook客路或KKday購買國內外體驗行程，皆可憑消費新台幣每30或40元賺取1～2里數不等。

為了加碼回饋會員，2020「亞洲萬里通」首次祭出「旅遊獎勵5折優惠代碼」以及5,000「亞洲萬里通」里數，各共50名額。讓會員不僅懂得賺，更要懂得玩，活用手中里數兌換平日遲遲不敢下訂的奢華飯店，趁這次闖關試手氣就能輕鬆兌換到。無論是桃園大溪威斯汀度假酒店、台南晶英酒店、礁溪晶泉丰旅、和逸飯店．台南西門館、花蓮翰品酒店、台南友愛街旅館，都是近期「亞洲萬里通」會員兌換熱門。

最後一關獻給哩程能力者。今年首次調降門檻，祭出大利多，不同於往年需累積滿15,000里才能獲得500里回饋，今年只需累積滿6,000里，就可獲得500里。另外，最高獎項10,000里，也只需於活動期間內，累積滿100,000里數，即可一次獲得。「亞洲萬里通」一年一度最大促銷，等你一起來闖關。

(工商 )