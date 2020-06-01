為協助落實地方產業振興發展，中華郵政公司與屏東縣政府於5月30日在屏東民生路郵局，聯合舉辦「攜手產業振興，『郵』我屏東出發！」擴大宣傳記者會。中華郵政公司董事長吳宏謀及屏東縣副縣長吳麗雪共同宣布，6月1日至19日將於全國郵局虛實通路同步啟動「屏東農產好物週」活動，歡迎民眾共襄盛舉，支持屏東產業振興。

會場特別展示屏東縣政府配合此次活動精選推薦的21項屏東好物，涵括枋山愛文芒果、崁頂萬丹紅豆、滿州黑豆、恆春洋蔥醬油、麟洛香檬茶包及東港旗魚鬆等商品，於「屏東農產好物週」活動期間，同步在全國1,298個郵局、O2O郵購站及郵政商城等郵政虛實通路展售。

記者會中亦公布屏東好物週活動四大行動方針：「虛實整合『助』推廣，屏東首發『我』驕傲，全國推展『振』產業，郵政扶持『興』經濟」，宣示中華郵政公司支持地方創生，協助推廣在地產業的理念與行動。

現場播放屏東縣長潘孟安與農民一起合力行銷芒果的微電影，並提供芒果試吃活動，另可透過會員福利體驗機，免費兌換屏東農產品體驗包，共同為「屏東農產好物週」協力宣傳促銷。

民眾可登入郵政商城線上購買或至各地郵局由窗口人員代訂購，全臺寄送一律免運費，消費滿500元即贈50元郵政商城紅利購物金或等值贈品；另為鼓勵民眾外出消費，於各地郵局O2O郵購站推出現場試吃、直接訂購枋山愛文芒果，每箱特惠469元活動（原價549元），及多項商品第2件零元等優惠，活動商品數量有限，售完為止。

中華郵政公司在防疫期間，配合中央流行疫情指揮中心政策，擔負運送口罩及酒精等防疫物資重任，普獲各界肯定與讚譽。隨著國內疫情趨緩，相關部會及各縣市政府已同步展開產業紓困及振興作為，中華郵政公司本於配合施政及善盡企業社會責任之理念，主動整合商流通路及平臺資源，協助推廣各地農特產品，活絡地方經濟。

(工商 )