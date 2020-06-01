經過耳鼻喉科主任徐正明診療，發現她舌頭下方藏了一顆約6公分的囊腫。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

有一位國中女學生因舌頭下方腫脹，說話就像含了滷蛋，講話讓人聽不清楚，到嘉義長庚醫院就醫後，經過耳鼻喉科主任徐正明診療，發現她舌頭下方藏了一顆約6公分的囊腫。所幸經微創手術後，已取出囊腫，舌頭也恢復正常，後續追蹤檢查亦未見其復發。

徐正明表示，該名患者在手術前，嘴巴裡口腔底部有明顯腫脹，看起來如2個舌頭，從外觀看，有如青蛙鼓起來的下巴，手術後經化驗，確定患者舌頭下方6公分的囊腫為「上皮樣囊腫」。

徐正明指出，常見口腔底部囊腫有蛤蟆腫、皮樣或上皮樣囊腫；蛤蟆腫，常見於年輕族群，發生率約每萬人中只有2個；另，在皮樣或上皮樣囊腫，多見於兒童及青年，發生率更低每萬人不到1個，該患者可長這麼大的粉瘤更是非常少見。

徐正明指出，上述2種口腔底部囊腫的病人，都會因囊腫體積變大，影響言語及吞嚥功能；口腔囊腫大多為良性，但口腔腫塊仍有機率是口腔癌或是唾液腺癌，若有類似狀況，應盡速安排就醫，以免耽誤病情。

(中時 )