大陸全國人大通過香港國安法，全世界都出現譴責的聲浪，美國總統川普還取消香港特殊待遇。另外，美國警察因執法過當，導致非裔男子佛洛伊德死亡，該事效應持續擴大，美國多州宣布進入緊急狀態。

群益期貨分析，黃金目前處在小區間內震盪整理，但黃金已經越過5月26日股、債、金同跌的反壓，甚至出現破底翻的底部形態，再加上美元指數跌破頸線且持續下跌當中，對黃金走勢相對有利。

(工商 )