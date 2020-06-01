避險需求不減 黃金後市有撐 21:322020/06/01 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國人大通過香港國安法，全世界都出現譴責的聲浪，美國總統川普還取消香港特殊待遇。另外，美國警察因執法過當，導致非裔男子佛洛伊德死亡，該事效應持續擴大，美國多州宣布進入緊急狀態。 群益期貨分析，黃金目前處在小區間內震盪整理，但黃金已經越過5月26日股、債、金同跌的反壓，甚至出現破底翻的底部形態，再加上美元指數跌破頸線且持續下跌當中，對黃金走勢相對有利。 (工商 ) #出現 #黃金 #避險需求 #不減 #黃金後市 也許您會感興趣 財經熱門新聞 大陸中科院碳基半導體 突破3奈米 - 財經 比5奈米狂！台積電大客戶討武器 有望甩開英特爾 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 不只美陸戰火！本周美股還有3大未爆彈 - 財經 三星急出貨聯發科樂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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