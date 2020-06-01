誠品敦南店的最後一夜，下起大雨，民眾熱情不減。（李欣恬攝）

和誠品創辦人吳清友有多年好交情的雲門舞集創辦人林懷民，日前低調現身誠品敦南店，在下著大雨的告別晚會現場，跟著人群一起大喊「謝謝你，誠品敦南」、「誠品敦南，晚安」。

退休後鮮少在公開場合現身的林懷民，特地出席參與誠品敦南店的最後一夜，力挺老友。有民眾發現他，十分驚喜，和他合照，還有民眾問他：「好不好？」他笑著表示：「我很好，一切都好。」

吳清友在生前曾表示，之所以創辦誠品書店，是受到林懷民的影響，當他看見林懷民在26歲創辦雲門，明知舞團經營不易，仍堅持向前的精神，啟發了他在1989年創辦誠品。

過往在2019年誠品30周年記者會上，林懷民則以夢想家形容老友，「他不只賣書，還讀書、作筆記，電影《夢幻騎士》裡的歌曲〈The impossible dream〉，會讓我想到他。」

在晚會現場，林懷民跟著一群年輕人，一起聽玩聲樂團唱了多首歌曲，並到書店繞一圈，看看各角落，低調地說再見。

(中時 )