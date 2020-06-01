負責營運日本迪士尼休閒度假區的東方樂園公司1日宣布，自2月底起因新冠肺炎疫情臨時休園的東京迪士尼樂園（位於千葉縣浦安市）和迪士尼海洋樂園決定再延長休園期間。日本大阪環球影城則決定自8日起，逐步開放限定遊客進場。

東方樂園因疫情休園，導致淨利時隔19年，年減3成。日本政府雖已解除了日本全國的緊急事態宣言，但因鄰近的東京都仍持續籲請民眾避免跨縣移動。東方樂園為防止疫情擴大，認為還必須有準備期間，故決定暫不開園，但緊鄰的商業施設「IKSPIARI」自6月1日起重新營業。

環球影城則決定自8日起，開放給持有年票的大阪府民入園。15日起大阪府民都可以入園。19日之後開放給住在近畿地區持有年票的人入園。

環球影城的動漫世界中，每年都會舉辦的人氣活動『環球酷日本』，今年原本要推出「名偵探柯南」「魯邦三世」「進撃的巨人」等同台的活動，原本預定6月28日舉辦，現在決定延至7月5日。

(中時電子報)