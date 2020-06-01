台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（1）日晚間連發2則臉書，3問民進黨台北市議員簡舒培，「市府花多少錢請我陳佩琪在市府擔任什麼職位？」「我的言論跟市府有什麼關係？」「我做什麼事拉低北市府團隊的表現了？」

台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨（31）日在臉書發文，批評衛福部聲稱有電郵警告世衛新冠肺炎疫情是「硬拗」，北市議員簡舒培今（1）日在議會市政總質詢時批陳莫名其妙，要求陳不要再發言，影響台北市政。

陳佩琪似乎不理會柯文哲在議會說「會叫她少講話」，今日晚間連發2則臉書，質疑簡舒培，「市府花多少錢請我陳佩琪在市府擔任什麼職位？」「我的言論跟市府有什麼關係？」「我做什麼事拉低北市府團隊的表現了？」

陳佩琪表示，她在聯醫有公務員薪水，本身是高考及格的公務員醫師，若說聯醫是歸市府管， 聯醫的醫師不准對外發表言論， 或是她的言論有錯誤之處，請議員或議會行文給總院院長和人評會，請總院FIRE 掉她我，通過了，她不會說一句，立刻打包走人。

陳佩琪說她也到台北市議會議長臉書表達抗議，指責議員在議會殿堂上公然羞辱市民，並請議長幫市民主張權益並回復名譽。

隨後又在臉書再度質疑簡舒培，是否是醫生都可以對台灣防疫跟發與世衛的信或對邊境管制措施發表自己看法？若她有說錯或污辱到任何對象，告她或把她革職都行，她只是想請問簡議員，她做什麼事拉低北市府團隊的表現了？

(中時電子報)