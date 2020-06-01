行政院長蘇貞昌明將宣布1000元現金換3000元振興券的振興政策，民眾可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，並可自暑假開始消費到年底。實體券將包括500元券4張、200元券5張，預算規模近5000億元。

政院上午舉行振興券最後一次簡報會議，由蘇揆拍板振興券相關細節。蘇揆明政院財經官員及政委龔明鑫、唐鳳出席「振興券方案記者會」，並將首度公布振興券完整名稱及領用方式。

據規劃，振興券分為實體及電子券，實體券除郵局現場「換購」，四大超商「預購」外，第2波「預購」可能進一步開放全聯、美廉社、屈臣氏、康是美加入。

實體券的面額也確定包含500元券有4張、200元券有5張，總共有9張。為振興起見，政院鼓勵配合暑假，在夜市、攤商 、商圈及藝文活動使用，也可購買高鐵及台鐵車票，振興券不找零，也不可用於儲值或用於繳納稅費。

知情人士表示，在非實體振興券使用部分，除已確定消費後可獲得2000元回饋，分別退到電子票證、電子支付或信用卡帳戶外；最新規劃是可到ATM領現金。

另外，針對為數120萬的中低收入戶及弱勢，政院規劃免付1000元，即可領用振興券。為了避免相關弱勢在領券時，遭到標籤化異樣眼光，知情人士說，蘇揆將宣布確保弱勢尊嚴、且避免被標籤化的發放方式。

為了擴大蘇揆「好領、好用、好刺激」，政院呼籲公股行庫加碼振興券，可給予數百元不等優惠，公股行庫周四將舉行研商會議，對於公股行庫上報的方案，政院原則都將支持；部分民間銀行如國泰世華銀行、新光銀行等也陸續推出刷卡回饋措施。

對於國民黨團批評蔡政府發振興券要20億元行政成本，呼籲改發現金。政院發言人丁怡銘說，馬政府消費券行政成本18億，這次因為有一半會用數位領券，成本可望降到一半、也就是9億元，扣除部分未領用者，成本甚至會更低。

(中時 )