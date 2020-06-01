目前進入人體實驗階段的新冠疫苗約有10種，近期全球知名藥廠默沙東藥廠宣布投入開發疫苗，且藥廠Novavax也宣布進入第一階段人體試驗，結果最快可於7月出爐，加上餐旅、交通數據顯示美國經濟正在逐步復甦，激勵市場情緒轉向樂觀。

玉山投顧表示，美股三大指數當中，科技股為主的那斯達克走勢尤為搶眼，指數持續挑戰2月因疫情造成的空方缺口，而道瓊與標普500近期表現亦盤堅向上，加上現階段全球政策面偏多、各地城市陸續解封，皆有助於市場多頭信心回籠。

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