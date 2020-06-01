美科技股走強 穩住多頭軍心 21:482020/06/01 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前進入人體實驗階段的新冠疫苗約有10種，近期全球知名藥廠默沙東藥廠宣布投入開發疫苗，且藥廠Novavax也宣布進入第一階段人體試驗，結果最快可於7月出爐，加上餐旅、交通數據顯示美國經濟正在逐步復甦，激勵市場情緒轉向樂觀。 玉山投顧表示，美股三大指數當中，科技股為主的那斯達克走勢尤為搶眼，指數持續挑戰2月因疫情造成的空方缺口，而道瓊與標普500近期表現亦盤堅向上，加上現階段全球政策面偏多、各地城市陸續解封，皆有助於市場多頭信心回籠。 (工商 ) #全球 #藥廠 #多頭 #解封 #美科技股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只綁住台積電叛將 陸晶圓代工龍頭挖大咖助攻14奈米 - 財經 不只美陸戰火！本周美股還有3大未爆彈 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 比5奈米狂！台積電大客戶討武器 有望甩開英特爾 - 財經 三星急出貨聯發科樂 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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