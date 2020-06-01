中央氣象局指出，明（2）全台各地多雲到晴，除了清晨部分地區會有零星短暫陣雨外，午後北部、東半部及山區有局部短暫雷陣雨，也要注意今晚到明晨花東地區有局部較大雨勢。而氣象專家彭啟明則透漏，本周台灣有望「出梅」。

中央氣象局臉書上指出，今日午後受對流雲系發展旺盛影響，北部、花蓮等地有局部大雨跟豪雨發生，而周二到周四各地都是多雲到晴的天氣，但午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，中央氣象局表示，明日中午前後各地仍悶熱，高溫約32至34度，花東縱谷局部地區可能出現36度以上的高溫，中午前後紫外線指數也易達過量至危險級。

彭啟明也在《天氣風險》上表示，本周轉為夏季天氣型態，整周高溫炎熱，要留意中午高溫炎熱，尤其盆地地區，有機會連續出現36度高溫，另外，這周台灣將有機會宣布「出梅」，代表梅雨鋒面遠離，夏季即將到來。

(中時電子報)