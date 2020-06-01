父親應有責任保護兒女，但是有人卻是違背倫理對女兒伸出狼爪，北部地區有名為人父者，竟然「強迫」幫自己16歲女兒洗澡，趁機撫摸女兒胸部、下體，自己則套弄「打手槍」，女兒漸漸長大忍無可忍，狀告師長協助提告訴，揪出這名可惡狼父。

更可惡的是，從小被凌辱的女兒，將這事情告訴媽媽，母親憤而找丈夫理論時，竟遭到恐嚇「如果再把這件事情講出來就等著看吧」，所以受害女兒才會轉向師長求援。

據報案人指控，她的爸爸從小到大都會要求一起洗澡，即使上了國高中後，女孩子生理出現變化，也開始懂事之後，多次跟父親說她已長大，已經會自己洗了，但是爸爸還是不同意，以逼迫的方式要求「共浴」。

檢警調查，有次狼父在浴室替女兒洗頭髮時，突然猛抓小美胸部，接著又用手指觸碰女兒外陰部，同時還套弄自己生殖器「打手槍」直到噴發為止，讓受害人終於忍無可忍，甚至向男友說：「對不起偶好髒」。

案經法院判刑，被告狼父提上訴，高等法院審酌各項事證後，認為為父親竟對女兒伸出狼爪，嚴重影響少女人格發展，依利用權勢性交或猥褻罪，判處狼父1年有期徒刑，可上訴。

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(中時電子報)