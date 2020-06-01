在喬治‧佛洛伊德（George Floyd）的悲劇事件後，引爆了美國民眾面對警察的過度執法問題，其他類似的悲劇也被拿出來重視，今年3月，肯塔基州路易斯維爾市(Louisville)發生了一起警方人員擊殺26歲黑人女子布雷娜·泰勒(Breonna Taylor )事件，與佛洛伊德不同的是，泰勒死在自己的家，而警方有著法院開出的「無需敲門令」(No knock warrant)，直闖她家，把她打死在自家床上。

美聯社報導，在佛洛伊德事件引發全美大串連後，泰勒的親友趁此機會為泰勒鳴冤。事件發生在今年3月13日，三名緝毒探員正在調查一名名叫葛洛佛(Jamarcus Glover)的毒販，他們認定泰勒的公寓就是毒犯的窩藏點，於是向法院申請「無需敲門令」，要進入泰勒的房屋搜查。

泰勒的男友肯尼斯·沃克(Kenneth Walker)事後告訴調查人員，他有聽到敲門聲，但不知道那是誰，因為當時是午夜，所以認為來者不善，沃克帶起槍準備戒備，當門被破開時，他選擇開槍，並擊中一名探員，引爆警方更多的反擊，泰勒身中8槍，當場死亡，事後調查員沒有在屋內找到任何毒品。

至於毒販葛洛佛的集團，他們當天在其他地方被捕。

事件引發了眾怒，但是司法單位還為「無需敲門令」辯護，甚至當局曾經指控沃克謀殺未遂，但上週撤銷了該案。

路易斯維爾市最高刑事檢察官湯姆瓦恩（Tom Wine）說，他相信警方已敲門，並已宣布了他們的身分。

瓦恩上周說：「警察有權不公布自己身分，並不意味著他們必然不敲門就闖入。」

但是泰勒的母親提起的訴訟說，鄰居的證詞是，沒有聽到便衣刑警在闖入公寓之前，曾經說明自己的身分。

這種搜查令可使警官有權可以在不宣布其身分的情況下進入房屋，通常是在毒品案中，以防止嫌疑人趁機丟棄毒品，但是「無需敲門令」對人權的侵害實在太大，一直都引發爭議。

其實公民權利倡導者一直呼籲永久禁止，但是在事件之前，美國只有奧勒岡州和佛羅里達州禁止這個法院命令。

在泰勒家人的強烈抗議下，路易斯維爾市市長菲瑟（Greg Fischer）改變了政策，將無限期暫停「無需敲門令」，並且起訴了3名警察。

肯塔基州的美國公民自由聯盟，已敦促美國各城市的市長，都一起串連禁止再發出「無需敲門令」，死在這命令的無辜者太多了。

(中時電子報)