TBC開發第二彈新品「t.Gateway 4K安卓機上盒」，讓用戶能親身體驗超高畫質的視覺享受。（TBC台灣寬頻提供／盧金足台中傳真）

「t.Gateway 4K安卓機上盒」，內建Google語音搜尋，只要一指神功按下藍芽遙控器上的語音助理鍵，用說的就可輕鬆搜尋出內容，讓阿公阿嬤爺爺奶奶都可輕鬆使用。（TBC台灣寬頻提供／盧金足台中傳真）

TBC台灣寬頻今天正式推出「t.Gateway 4K安卓機上盒」，整合超過200個頻道的數位有線電視，還能觀賞合法下載的線上影音，豐富又多元的影音內容，搭配藍牙語音遙控器，讓智慧語音搜尋幫你挑出想看的節目和電影，看電視用說的嘛ㄟ通！

看電視成為民眾重要休閒，也是吸收資訊管道，但收視行為也隨之改變，加上愈來愈普及的線上隨選影音OTT，TBC台灣寬頻從收視戶推出「t.Gateway 4K安卓機上盒」，力邀Kudelski集團旗下的內容保護和多螢幕電視解決方案供應商NAGRA設計頻道內容保護機制，搭配瑞昱半導體研發生產的晶片。

此外，透過鴻海科技集團在軟硬體整合開發設計、優異製造能力，組成「機上盒國際隊」聯手打造，由TBC提供收視戶使用的「t.Gateway 4K安卓機上盒」，整合超過200個頻道的數位有線電視，還能觀賞合法下載的線上影音，豐富又多元的影音內容。

TBC執行長陳振珉表示，行動裝置普及，使用者年齡不再侷限在青壯年，中小學生和銀髮族的滲透率相當高，希望透過和OTT供應商的合作，提供多元化的內容，吸引不同年輕族群，連接TBC光直達光纖到府高速上網，透過t.Gateway 4K安卓機上盒收看電視，讓t.Gateway不僅如英文字面的意思，是家中數位設備的閘道，也取台語的諧音全家來做伙的「家伙」，讓家人回家後，團聚在電視機前共享歡樂時光。

TBC繼之前與富連網合作聯手推出的「TBC數位電視配便當BANDOTT」受好評，再次開發第二彈新品「t.Gateway 4K安卓機上盒」，通過Android TV認證，搭載YouTube及Google Play等服務，這種開放式平台打破民眾讓對有線電視封閉式的刻板印象。

TBC台灣寬頻表示，一般稱呼的「第四台」不是只有四台，也能看更多Google Play上合法下載的OTT，透過網路無遠弗屆的無限台。

TBC已與多家OTT業者合作，如HBO GO、遠傳friDay影音、LiTV和myVideo，用戶在機上盒可自由選擇喜愛的內容觀看，同時TBC也正積極和KKTV、KKBOX、CATCHPLAY等等其他多元的OTT洽談合作。

TBC台灣寬頻強調，簡潔易懂的友善介面，使用者看著電視螢幕就能直覺操作，搭配全方位無死角的藍牙遙控器，隨時可以找到喜愛的頻道，不但有收視率排行榜可以跟著大眾看熱鬧，也有推薦好看的節目讓用戶選擇，還可以輕鬆在有線電視和OTT之間切換。

「t.Gateway 4K安卓機上盒」提供有線電視及高畫質數位頻道內容，還支援4K超高畫質影像輸出，目前TBC的收視戶已可收看兩個4K頻道「狼谷育樂台」和「MOMO綜合台」。

而且，TBC五家系統共同製作的「樂視台」更提供許多4K拍攝製作的節目，近期線上影音亦推出4K畫質的電影影集，t.Gateway機上盒的用戶能親身體驗超高畫質的視覺享受。

值得一提的是，內建的Google語音搜尋，只要一指神功按下藍芽遙控器上的語音助理鍵，用說的就可輕鬆搜尋出內容，讓阿公阿嬤爺爺奶奶都可輕鬆使用。

另一個內建的Chromecast功能，只要透過TBC光直達免費建置的WiFi環境，就可把手機畫面分享投放到電視大螢幕上，無論是與家人一起分享自己拍攝的影片、照片，一起瀏覽網頁，和手機上的遊戲，透過大螢幕一同歡樂。

為歡慶t.Gateway 4K安卓機上盒隆重上市，TBC推出超殺的優惠方案，即日起新申辦120M（含）以上t.Gateway 影音旗艦專案或 t.Gateway 影音達人專案，就可享有t.Gateway機上盒與及藍牙語音遙控器，不但送1000元禮券，加碼送LiTV 隨選頻道24個月免費收視。

尤其1G專案超划算，換算價每天不到30元，TBC訂閱OTT線上影音隨選加值服務，比市場上的價格更優惠，TBC是多系統媒體通訊領導品牌的媒體通訊業者，公司成立於1999年，旗下所屬系統台暨經銷商之經營區域涵蓋桃園、新竹、苗栗以及台中市。TBC的遠景是在台灣將提供給客戶隨時連結不間斷、最吸引人，也最具競爭力的媒體通訊服務。目前有線電視收視戶約75萬戶。

(中時 )