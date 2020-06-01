20205月31日，明尼蘇達州首府明尼阿波利斯，1名開車者以及2名乘客被警察勒令趴在地上。（美聯社）

全美因非裔男子遭惡警暴力執法致死，發生大規模暴動，對照去年香港反送中，勇武派在街頭砸店滋事，美、港警方都強力鎮壓，甚至逮捕記者。但民進黨去年轟中批港，火力全開；如今對美國卻沈默是金，不置一詞，副祕書長林鶴明一句「是否有其他境外勢力介入並擴大衝突值得觀察」，更有欲帶國內風向、移轉「舔美」之譏的嫌疑，使美國暴亂活脫脫成了綠營現形的照妖鏡。

去年香港反送中風暴，港警強力鎮壓，民進黨上下強力砲轟中港，一副捍衛港民人權的勇者姿態，蔡總統除了譴責港警「嚴重執法過當」，且以「實踐民主承諾」回嗆大陸國家主席習近平；上個月港版國安法事件，蔡總統又說「我們跟香港人民站一起」。

美國因惡警執法引發暴亂，川普在推特宣稱「可以當街射殺街頭抗議者」、怒槓推特「妨害言論自由」，還發生警察對人群開槍、逮捕記者。從川普對待香港反送中、港版國安法，擺明「嚴以律中港、寬以待自己」的嘴臉便罷，然而對中、港一副勇猛無比的民進黨，面對同樣的人權問題，這次卻不敢為美國民眾發聲，更不敢譴責川普政府，難怪被譏諷「舔美」、「舔川普」。

再看看國民黨主席江啟臣，5月30日至少還敢在臉書提醒美國「若無法從自身落實人權自由，何以建立威信與說服力？」蔡總統同一天臉書兩度發文，卻是「敦南誠品熄燈」、「辣台派入黨」，別提沒再說出常掛在嘴邊的「和XX站一起」，至今更不敢美國、川普置喙一字。

其實，民進黨選擇性捍衛人權，已非頭一遭。對待「太陽花」、「反年改」是兩種作法，看待吳茂昆、管中閔適不適任也是兩套標準，更別提透過網軍帶風向：賴清德在總統初選被打到認輸求饒、國民黨及藍營選戰屢屢被潑紅漆，都是具體事例。這次林鶴明發文「美國上次期中大選已出現中國在美國農業州刊登廣告」，除了暗示中國勢力介入，更令人訝異，為了帶風向，竟可扣美國非裔人士紅帽？

政客一張薄鋒嘴，兩滴鱷魚淚，三寸不爛舌，常演得虛實難辨，假戲比真的更動人；但看去年香港，對照現今美國，民進黨為了政治利益，一再拿人權當障眼法的老把戲，已在這次美國暴亂中現出原形，完全不值一哂！

(中時 )