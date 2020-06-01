櫃買中心表示，6月1日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下 「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/財務報告附註揭露之員工福利（薪資）資訊」，彙總揭示本國上櫃公司申報之108年度財務報告員工薪酬資訊，崑鼎投控以423.1萬元蟬聯上櫃公司平均員工福利費用首大，生技股智擎322.7萬元居次，上櫃股王信驊316.5萬元排第三。

檢視上櫃公司108年平均員工福利費用前十大依序是：崑鼎投控（423.1萬元）、智擎（322.7萬元）、信驊（316.5萬元）、晶焱（315.6萬元）、原相（315.1萬元）、新潤（299.2萬元）、鴻碩（259.1萬元）、群聯（258.4萬元）、浩鼎（238.5萬元）、逸達（233.1萬元）；該「員工福利費用」包括薪資、勞健保、退休金、其他員工福利費用，經扣除「董事酬金」後之金額。較特別是3檔生技股108年業績偏弱，智擎EPS僅0.29元，浩鼎及逸達兩檔每股各虧損7.76元、5.08元。

108年平均員工福利費用高於200萬元，還包含：應華、宏觀、神盾、力旺、崇越電、亞泰、鑫聯大投控、杰力、生華科、是方等上櫃公司。

單看上櫃公司108年平均員工薪資費用前十大，崑鼎投控362萬元排名第一，其餘依序為：晶焱（296.8萬元）、原相（291.3萬元）、信驊（285.4萬元）、新潤（276.9萬元）、智擎（267萬元）、群聯（236.2萬元）、鴻碩（233.1萬元）、浩鼎（217.8萬元）、逸達（214.8萬元）。

櫃買中心表示，員工是企業之資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工之向心力，亦是企業社會責任之具體實踐，有助於確保企業永續發展。公開資訊觀測站另將於6月底前彙總揭露本國上櫃公司108年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，及公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。

(工商 )