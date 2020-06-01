「我不能呼吸」抗議活動在全美延燒，紐約市的示威活動暴力頻傳，市長白思豪5月31日表示，這已不是紐約常見的和平抗議活動，一小群暴亂分子煽動暴力、傷害警員、破壞財物，斥「這是一場無政府主義的暴力運動」。

也許為了降低警民之間的緊張感，皇后區31日出現警方單膝下跪的情景，讓示威群眾大感意外，部分抗議人士見狀也照做。警察低著頭一起與抗議者默念受害者佛洛伊德的名字。隨後雙方握手擁抱。一位抗議者表示：「我們現在需要更多這樣的畫面。」

至於一輛警車30日在布魯克林區衝撞示威人群，再次引爆衝突，白思豪則為警員辯護，稱此事令人難過，但他不怪警員，畢竟示威者包圍了警車並威脅警員，而警員在這樣的情況下必須脫困。但他也強調將徹查此事。

紐約市警察局長希爾(Dermot Shea)表示，30日示威活動中的暴力行為導致33名警員受傷，甚至有警員被打掉牙齒，示威者還向警方投擲燃燒彈，雖未造成警員重傷或死亡，但47輛警車被燒毀，有的燒得只剩骨架。另外至少790人被捕，連白思豪的女兒也因為參與非法集會而被捕。

(中時 )