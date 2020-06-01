海運界一名具有總經理身分的高階人士指出，他在去年10月與交往10年的大陸商界女友結婚，今年1月中在台灣辦好結婚登記後，新婚妻為申請台灣居留證，回大陸辦理無犯罪紀錄證明，未料因為新冠肺炎，2月6日起陸客全面禁入台灣，至今已近4個月，目前大陸疫情已明顯獲得控制，政府應基於人道考量，開放領有團聚證的陸籍親眷來台與家人團聚。

這位總字輩的海運界高階原是單身，因為經常往來兩岸，認識同在商場的女老闆，兩人相戀10年，郎才女貌，是漂亮且令人欣羨的一對，去年10月終於結婚，受到業界祝福，原預定今年8月在台灣辦喜宴，未料因為疫情讓新婚的兩人相隔兩地，新郎倌為了見新娘，3月飛了一趟大陸，回國還依規居家檢疫兩周。

這位總座今年4月中發信給行政院電子信箱，指出為彰顯我政府人道優先精神及一貫照顧國人福祉用心，希望能允許領有團聚證的新婚妻子來台，行政院將信件交由陸委會回覆，陸委會表示兩岸人員來往是由中央疫情指揮中心調控，並非該會單一權責機構所能決定，會協助反映他的意見。結果案子一拖又是一個半月。

由於大陸疫情已經明顯獲得控制，而且可以透過行前核酸檢測與健康證明等方式把關，這位總座指出，領有團聚證的陸籍親眷應該不會太多，政府居於人道考量，應開逐步放寬陸籍人士來台，包括先前被限制無法來台的「小明」。

中央疫情指揮中心今日表示，無居留證陸配團聚由陸委會定奪，有關中港澳的部分都尊重陸委會決定。問題丟回給陸委會。這位總座指出，大陸出具的無犯罪紀錄證明效期僅有三個月，現在還要重新申請，處理這些問題真會讓人精神耗弱，希望政府能體恤一般民眾的難處。

(工商 )