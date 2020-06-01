台灣有超過1400萬名的機車族，對於許多台灣民眾來說，機車相當方便，是首選代步工具，不過也有許多意外是因機車發生，一位網友在臉書分享了一張照片，他表示自己在立機車中柱時，大拇指的指甲直接被掀起，血肉模糊，讓他痛到直呼「差點要見上帝！」

一名網友在臉書《爆廢公社》PO出一張照片，照片中可以看見他的左腳大拇指指甲已經不見，整片掉落在一旁地上，指甲被掀起處一片血肉模糊，原PO表示自己的指甲不小心被機車中柱挖起來了，「食鹽水下去差點要見上帝，請問指甲要多久才會長出來？」

（圖／翻攝爆廢公社）

貼文曝光後，讓許多網友頭皮發麻，紛紛留言表示「滿清十大酷刑了」、「爆痛，最少要4個月，小心傷口會蜂窩性組織炎」、「這痛爆了吧」、「我也曾被中柱搞過，所以，都不敢穿拖鞋騎車。」也有網友提醒原PO，要記得把傷口包起來，避免感染或二次創傷。

據了解，若是指甲整片剝落，一般來說大約要6到12個月才會慢慢長出新指甲，會先長出一層薄膜，再慢慢增厚，速度因人而異，而這段期間應注意傷口清潔，好好包紮，避免細菌感染。

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(中時電子報)