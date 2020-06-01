美國明尼蘇達州一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd），慘遭白人警察紹文（Derek Chauvin）用膝蓋狠狠壓住脖子10多分鐘，導致對方無法呼吸，最後釀成死亡悲劇。各地爆發激烈抗爭之際，還是有暖心事件傳出，一名白人警察不幸在示威活動中落單，一群黑人趕緊圍成圈保護，以防他遭到攻擊。

綜合外媒報導，事發於5月28日晚間，肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾正上演抗議活動，不過這時卻有名白人警察落單，被示威者逼到角落，就在這危急的情況下，許多黑人民眾紛紛站了出來，他們勾起彼此的手臂，拉起人龍圍成圈，將這名白人警察包圍在內，用肉身來保護他。

白人警察不幸落單，被逼到街頭角落。（圖／翻攝自推特@_SJPeace_）

照片曝光後，立刻在推特上被瘋狂轉傳，網友紛紛留言回應，「當警察在人身攻擊，向手無寸鐵的和平示威者射擊橡皮子彈時，這名警察與他的隊員分開，這些『暴徒』保護了他，現在告訴我真正的暴徒是誰？」、「每個人都是脆弱的族群，不要再相互攻擊」、「人道第一！」。

「佛洛伊德之死」引起全美暴動，各地激烈份子開始出現搶劫、放火燒屋等暴力行為，要求政府正視這件種族歧視案件。對此，最初案發地明尼亞波里斯市、洛杉磯市、洛杉磯縣目前都已進入「緊急狀態」，華盛頓特區以及其他8個州都要求國民兵進駐，以協助當地執法，更有16州25城為此實施宵禁。

全美各地爆發嚴重警民衝突，網友對此不禁有感而發。（圖／翻攝自推特@_SJPeace_）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)