威力彩創下連32摃紀錄！6月1日開獎的威力彩頭獎上看6.1億元，但無人中獎，總獎金上看6.49億。今晚開獎獎號，第一區中獎號碼：01、04、13、19、21、25，第2區：08。

(中時電子報)

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