你的機會來了！威力彩再槓 下期上看6.49億 22:242020/06/01 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晚威力彩再度槓龜，總獎金累積6.4億。(圖／本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩創下連32摃紀錄！6月1日開獎的威力彩頭獎上看6.1億元，但無人中獎，總獎金上看6.49億。今晚開獎獎號，第一區中獎號碼：01、04、13、19、21、25，第2區：08。 (中時電子報) #威力彩 #獎號 #開獎 #機會 #來了 也許您會感興趣 推薦閱讀 台彩端午加碼7億 創歷年新高 04:102020/05/28 財經焦點 月底了做個發財夢！ 威力彩5.8億頭獎號出爐 20:542020/05/28 財經 兩新一重商機 台商難沾光 04:102020/05/29 焦點新聞 大樂透1.4億頭獎號出爐！ 端午節7億加碼活動下周開跑 20:532020/05/29 財經 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 18:592020/05/30 生活 中職》單場4雙殺 洪總無奈：球越快死越快 16:462020/05/31 體育 為每次機會做好準備 04:102020/06/01 企業經營 台彩端午節加碼就從今日起 新刮刮樂─「金好中」中獎率逾50％ 12:392020/06/01 財經 威力彩頭獎飆6.1億 4星座財運旺 18:062020/06/01 生活 威力彩連31摃 今晚頭獎上看6.1億元 20:562020/06/01 財經 生活熱門新聞 本周熱爆 吳德榮：下波梅雨鋒面這天報到 - 生活 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 禁令解除！中衛口罩曝最新售價 - 生活 冷泡茶易喝進農藥？ 毒物專家顏宗海指出關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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