社交網站推特近日數度拿美國總統川普的推文開刀，在白宮與社交媒體之間引爆戰爭，但臉書在這場戰火中依舊和白宮保持友好關係，執行長祖克伯與川普近日甚至還通電話，突顯臉書與推特面對政治的處理態度截然不同。

熱衷在社交媒體上發表政策的川普向來在推特和臉書同時發文，但相同的爭議性言論在兩大平台卻受到不同待遇。

川普上周發表兩則推文批評郵寄投票是詐欺行為，隨即被推特標註為不符事實，導致川普在盛怒之下揚言採取強烈行動阻止社交媒體妨礙言論自由。川普也在臉書發表相同內容的言論，但臉書卻沒對川普貼文做任何處置。

哈佛大學甘迺迪公共行政學院數位平台與民主專案計畫主任高詩（Dipayan Ghosh）表示：「臉書不想排擠任何族群，也不想與那些真心相信川普並欣賞川普推文的人對立。」

高詩認為臉書之所以態度較軟是因為，臉書無論從企業規模或全球用戶量來看都比推特大很多，一旦與政府槓上也會承擔較大損失。

(工商 )