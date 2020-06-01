由非裔男子喬治．佛洛德(George Floyd)遭美國警察壓制致死引發的示威抗議活動快速在美國全境發酵，但美總統川普（Donald Trump）依舊夸夸而言，對已經逐漸失控的種族衝突問題火上加油。美國政界不分黨派的政治人物憂心忡忡地表示，川普在推特上發表文字與公開場合的言論反而加深社會之間的鴻溝，也讓美國的種族裂痕快速擴大。

(中時電子報)