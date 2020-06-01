疫情威脅種族衝突 美政界喊話：川普閉嘴！ 22:332020/06/01 中時電子報 盧伯華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由非裔男子喬治．佛洛德(George Floyd)遭美國警察壓制致死引發的示威抗議活動快速在美國全境發酵，但美總統川普（Donald Trump）依舊夸夸而言，對已經逐漸失控的種族衝突問題火上加油。美國政界不分黨派的政治人物憂心忡忡地表示，川普在推特上發表文字與公開場合的言論反而加深社會之間的鴻溝，也讓美國的種族裂痕快速擴大。 (中時電子報) #白宮 #川普 #掩體 #種族 #示威 #抗議 #佛洛德 #警察 #壓制 #縱火 #推特 也許您會感興趣 推薦閱讀 推特王被打臉 惱羞成怒！被標註需查明事實 川普要關它 04:102020/05/28 國際大事 報復推特羞辱？川普這道命令露玄機 09:572020/05/28 國際 川普重大宣布 恐結束對陸審慎策略 09:572020/05/29 國際 美警殺死黑人 蔡正元酸川普：有臉支持香港反送中 22:472020/05/29 政治 嗆爆陸仍遭看衰！共和黨黨工：川普恐連丟總統與國會大選 07:132020/05/30 國際 美國選戰重新啟動 04:102020/05/31 專題周報 國際瞭望》美大選前 邁入極不確定階段！較量領域擴大 陸美惡性循環 04:102020/05/31 國際大事 民調生意直直落 川普揪心 04:102020/06/01 國際大事 川普忙甩鍋 內政外交走偏鋒 04:102020/06/01 國際大事 別高估了美國 04:102020/06/01 時論廣場 兩岸熱門新聞 示威出人命！美肯塔基州抗議男子遭警方槍殺 - 兩岸 陸印邊境兩軍持械互毆照曝光 5名印軍被俘 - 兩岸 川普增邀4國參加峰會 俄狠打槍：G7已陷嚴重危機 - 兩岸 疫情威脅種族衝突 美政界喊話：川普閉嘴！ - 時政 除了港澳 大陸還有一個地方被法國強制帶走 租期99年 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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