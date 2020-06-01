台北市長柯文哲與妻陳珮琪。（取自陳珮琪臉書）

民進黨北市議員簡舒培1日在議會質疑，市長柯文哲妻子陳佩琪拉低市政團隊表現成績，陳在臉書嗆簡「我的言論和市府有什麼關係？」甚向議長抗議，請議長幫市民主張權益並回復名譽，簡則回質疑的是妳市長夫人不適格，沒有質疑妳的醫師工作，陳則又在臉書反問「您這次要發文市長室請市長離婚？」

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，簡舒培質疑陳佩琪拉低市政團隊表現成績，發言對市政沒有幫助。

陳佩琪在臉書問簡，請問市府花多少錢請她在市府擔任什麼職位？她的言論跟市府有什麼關係？在聯醫有公務員薪水，若說聯醫是歸市府管， 聯醫的醫師不准對外發表言論， 或是言論有錯誤，請議員或議會行文給總院長和人評會，請總院FIRE掉她，若通過了， 她不會說一句也不會再議 ，立刻打包走人。

陳佩琪還透過臉書向議長陳錦祥表明市民最嚴正抗議，她的臉書若書寫有錯誤或有冒犯市府， 請議員或議長上法院告她，或請聯醫開除即可，倘無錯誤，議員在議會殿堂上公然羞辱市民，請問議長有何管道伸張自己權利。

陳強調，是否是醫生都可對台灣防疫與世界衛生組織的信、邊境管制措施發表看法，她若有說錯或汙辱到任何對象，告她或把她革職都行，只是想問問議員，「我做什麼事拉低北市府團隊的表現了？」

簡舒培則至陳佩琪發文留言指出，她質疑的是市長夫人不適格，沒有質疑醫師工作，換句話說，如過不是市長夫人，發文不會這麼有討論效過，也不一定有人想討論。

接著，陳佩琪則在臉書發文說，「對不起，我搞錯了，簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人」，所以簡舒培要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免？記得簡幾年前發文到聯醫公關室問為什麼公益活動都請陳佩琪，沒請前市長郝龍斌夫人？「現在更進一步要市長跟我離婚？」

(中時 )