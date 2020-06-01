汐止城中抽水站旁空地擺放許多廢棄挖土機、垃圾，宛如一座廢墟，但許多孩童會趁大人不注意時跑到空地遊玩，令家長擔憂恐成治安死角，經新北市議員廖先翔爭取後，新北市水利局斥資1700萬將該地改建為共融式遊戲場，設置溜滑梯、攀爬網等設施，今年3月動工、預計11月完工。

汐止早年水患頻傳，不少挖土機具、垃圾都在豪雨時被淹至基隆河，事後撈起後已經毀損，無法使用，便棄置於城中抽水站旁的建成路空地。

廖先翔表示，許多孩子會偷跑至該處遊玩，空地人煙稀少，還有許多廢棄機具，家長們很擔憂該塊空地成治安死角，盼市府協助解決問題。

廖先翔指出，此處荒廢許久，他與建成里長黃信裕不斷向市府建議改造，希望水利局有效利用閒置空間，去年終獲得水利局允諾，將把空地打造成共融式的「城中遊戲場」。

新北市水利局指出，城中遊戲場將以樹木為主體，在周圍設置攀爬網，並建造觀景台，讓民眾可眺望基隆河美景，該案去年底通過，今年初招標，3月動工，預計11月底完工，面積近200坪。

水利局表示，城中遊戲場緊鄰星光橋、國泰醫院，周遭人潮眾多，相信完工後，定能成為汐止熱門的親子遊憩場域。

(中時 )